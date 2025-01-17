ФСБ задержала жителя Севастополя по делу о передаче данных в ГУР Украины
Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который отправлял военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), он арестован, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в РБК.
По версии следствия, мужчина вступил в чат иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для ведения «в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности». По указаниям украинских спецслужб он собирал данные о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе, а также передавал информацию о них через мессенджер в чате.
Собранные данные впоследствии использовались противником для огневого поражения по российским военным объектам, уточнили в ЦОС ФСБ. Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее в Хабаровске силовики задержали местную жительницу, которая собирала данные в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также объектов гражданской и военной инфраструктуры. Женщина арестована, возбуждено уголовное дело.
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