 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ задержала жителя Севастополя по делу о передаче данных в ГУР Украины

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который отправлял военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), он арестован, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в РБК.

По версии следствия, мужчина вступил в чат иностранного мессенджера Telegram, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для ведения «в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности». По указаниям украинских спецслужб он собирал данные о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе, а также передавал информацию о них через мессенджер в чате.

Собранные данные впоследствии использовались противником для огневого поражения по российским военным объектам, уточнили в ЦОС ФСБ. Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ФСБ сообщила о попытке сотрудника ГУР выкрасть сына из России
Политика
Фото:ТАСС


Ранее в Хабаровске силовики задержали местную жительницу, которая собирала данные в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также объектов гражданской и военной инфраструктуры. Женщина арестована, возбуждено уголовное дело.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ уголовное дело Черноморский флот Севастополь Украина новости РБК
Материалы по теме
ФСБ задержала жителя Донецка, готовившего теракт в здании прокуратуры
Политика
ФСБ задержала жителя Макеевки за попытку сбыта автомата и гранат
Общество
ФСБ задержала жителя Омска за прошлогодний комментарий в Telegram
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 11:32
Брюс Уиллис впервые появился на публике после диагностирования деменцииОбщество, 11:31
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 11:29
Российские гребцы-слаломисты получили нейтральный статусСпорт, 11:29
Кремль оценил возможность появления британских баз на УкраинеПолитика, 11:25
В СК предложили ужесточить ответственность за вовлечение в зацепингОбщество, 11:21
Орбан заявил, что пришло время выбросить в окно санкции против РоссииПолитика, 11:20
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Менеджер по продажам не справляется. Как ускорить b2b-сделкуPro, 11:19
Bloomberg: Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетомКрипто, 11:14
Кадры задержания мужчины по делу о передаче данных УкраинеПолитика, 11:13
На волне здоровья: плюсы жизни у водыСтиль, 11:10
У кого в паре Нурмагомедова с Двалишвили больше шансов на нокаутСпорт, 11:08
В Сочи задержали подозреваемого в краже 160 млн руб. из депозитарияОбщество, 11:06
Тренер допустил, что Неймар больше не сыграет в Саудовской АравииСпорт, 11:05