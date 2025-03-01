Маткапитал теперь можно потратить на строительство домов по эскроу-счетам

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Материнский капитал можно будет потратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эксроу-счета. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал еще в июле 2024 года. С 1 марта закон вступил в силу.

Согласно новому закону, для траты средств маткапитала на ИЖС с использованием счета эскроу потребуется договор строительного подряда. На эскроу можно положить как полную сумму субсидии, так и ее часть. Деньги по такой схеме от владельца маткапитала сможет получить либо компания, либо индивидуальный предприниматель, которые строят дом. Закон при этом предусматривает возврат средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу.

На 2025 год один из самых популярных способов реализации маткапитала — улучшение жилищных условий. Эту цель выбирали почти 70% россиян, следовало из данных «Дом.РФ». Так, сертификат можно потратить на покупку квартиры или дома, строительство или реконструкцию последнего, реконструкцию домов блокированной застройки, оплату первого взноса по ипотеке или основного долга по ней, покупку жилья по договору участия в долевом строительстве, оплату вступительного взноса в жилищно-строительном кооперативе.

После февральской индексации пособий маткапитал на первого ребенка составил 690 тыс. руб.; при рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. руб.; единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, составило почти 27 тыс. руб.

В июле 2024 года Путин подписал закон, который ввел механизм эскроу в сфере частного домостроения по договору подряда. Документ вступил в силу 1 марта 2025 года. Схему с использованием эскроу разработали по аналогии с многоквартирным строительством для защиты прав заказчиков — исполнитель сможет получить деньги только после сдачи объекта.