Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года
Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. С предложением продлить ее в прошлом году выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 тыс. руб., на второго — 222 тыс. руб., отметил он. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тыс. руб.
Программа материнского капитала была запущена в 2007 году с целью повышения рождаемости. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), социальную адаптацию детей-инвалидов либо направить на формирование накопительной части пенсии матери.
В прошлом году был принят закон, который позволяет получить остатки материнского капитала до 10 тыс. руб. в виде единовременной выплаты. Перечисление таких средств семьям, которые имеют на это право, начались в сентябре, сообщал Минтруд.
Читайте РБК в Telegram.
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
В Кремле раскрыли детали переговоров между Россией и США
Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской