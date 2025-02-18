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Госдума продлила программу маткапитала до 2030 года

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 тыс. руб., на второго — 222 тыс. руб. Потратить выплаты можно в том числе улучшение жилищных условий или на образование детей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. С предложением продлить ее в прошлом году выступил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«После принятия закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 тыс. руб., на второго — 222 тыс. руб., отметил он. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей полагается 912 тыс. руб.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году с целью повышения рождаемости. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), социальную адаптацию детей-инвалидов либо направить на формирование накопительной части пенсии матери.

В прошлом году был принят закон, который позволяет получить остатки материнского капитала до 10 тыс. руб. в виде единовременной выплаты. Перечисление таких средств семьям, которые имеют на это право, начались в сентябре, сообщал Минтруд.

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