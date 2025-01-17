Военным Эстонии разрешат отвечать силой на угрозы в море

Эстония разрешит своим военным отвечать силой на угрозы в море, включая особую экономическую зону, заявил глава Минобороны. Военные будут связываться с капитаном судна перед этим. Решение о применении силы примет министр обороны

Эстонским военным разрешат реагировать на угрозы силой в том числе в исключительной экономической зоне, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на пресс-конференции правительства.

Говоря о правах, предоставленных Военно-морскому флоту, он сообщил, что «проблем с реагированием нет». «Проблема кроется в исключительных экономических зонах. Чтобы быстро и адекватно отреагировать на ситуацию, мы вносим изменения в законодательство. Проще говоря, в случае возникновения угрозы Эстония может отреагировать на всей своей морской территории, включая исключительную экономическую зону», — приводит слова министра Postimees.

По словам Певкура, в первую очередь военные должны будут связаться с капитаном судна, затем попросят изменить курс, а после предложат пришвартоваться. В случае необходимости применения силы соответствующее разрешение должен дать министр обороны, подчеркнул он.

За последний месяц в Балтийском море произошло несколько обрывов кабелей связи. Финляндия по подозрению в причастности к одному из инцидентов задержала нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в египетский Порт-Саид. В Европе заявляли о подозрениях в причастности российского «теневого флота». В Москве опровергали подобные обвинения.

В связи с этими инцидентами НАТО в конце декабря 2024 года предупредило об усилении своего военного присутствия в Балтийском море. 7 января финское агентство Yle сообщило, что блок направит флот примерно из десяти кораблей в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений.

14 января НАТО начало 90-дневную операцию под названием «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), в рамках которой будут задействованы фрегаты, авиация и дроны. Польский премьер Дональд Туск сообщил, что операция может продлиться и дольше. Он пообещал, что Варшава «без колебаний» будет останавливать суда, которые посчитает причастными к инцидентам в своих территориальных водах.

В МИД России заявили, что с помощью обвинений в адрес Москвы о порче инфраструктуры в Балтийском море Запад хочет ограничить экспорт российской нефти. Кроме того, Запад таким образом пытается ввести «произвольные ограничения международного судоходства» на Балтике, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.