Эстонская разведка назвала российские дроны угрозой для страны

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Россия совершенствует технологии беспилотников, и это является серьезной угрозой для Эстонии. Такое утверждение приводится в докладе внешней разведки страны «Международная безопасность и Эстония 2025», опубликованном на сайте ведомства.

«Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооруженных силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время», — говорится в докладе.

Авторы документа предупредили, что развитие в России технологий беспилотников, а также опыт, полученный в ходе конфликта на Украине, могут обеспечить российским вооруженным силам «прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА».

Внешняя разведка Эстонии ежегодно публикует доклады о потенциальных угрозах для страны. Так, в феврале 2022 года эстонская разведка сообщала, что Россия сосредоточила у границ с Украиной крупнейшую за последние 30 лет военную группировку, «готовую к вторжению со второй половины февраля».

Также в отчете говорилось, что Россия дополнительно перебросила в этот регион более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти батальонов с «Искандерами» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов. При этом российская сторона обеспечила полную материально-техническую поддержку группировок войск.