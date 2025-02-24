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Военная операция на Украине ,  
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Руководство ЕС прибыло в Киев в годовщину начала военной операции. Видео

Главы Еврокомиссии и Евросовета прибыли на Украину
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Военная операция на Украине

В Киев в день третьей годовщины начала российской военной операции прибыли западные лидеры: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министры Канады и Испании Джастин Трюдо и Педро Санчес.

«Сегодня мы в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на карту поставлена не только судьба Украины. Это судьба Европы», — написала фон дер Ляйен, комментируя свой приезд в Киев.

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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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