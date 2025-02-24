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Военная операция на Украине ,  
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В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии

Губернатор Малков: предприятие загорелось после атаки дронов в Рязанской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Рязанской области в результате падения обломков дронов произошло возгорание на территории одного из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков в телеграм-канале.

О каком предприятии идет речь, он не уточнил.

Предварительно в результате атаки никто не пострадал. Материальный ущерб оценивается.

Ночью над регионом было сбито два дрона. Еще 16 беспилотников уничтожили над Орловской областью, три — над Брянской и один — над Крымом, об этом сообщило Минобороны.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

В предыдущий раз Малков сообщал об атаке дронов на Рязанскую область в конце января. Тогда он уточнял, что никто не пострадал.

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Рязанская область Павел Малков дроны предприятие пожар
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