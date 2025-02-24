В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии
В Рязанской области в результате падения обломков дронов произошло возгорание на территории одного из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков в телеграм-канале.
О каком предприятии идет речь, он не уточнил.
Предварительно в результате атаки никто не пострадал. Материальный ущерб оценивается.
Ночью над регионом было сбито два дрона. Еще 16 беспилотников уничтожили над Орловской областью, три — над Брянской и один — над Крымом, об этом сообщило Минобороны.
В предыдущий раз Малков сообщал об атаке дронов на Рязанскую область в конце января. Тогда он уточнял, что никто не пострадал.
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