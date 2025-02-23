ПВО сбила девять украинских дронов за полтора часа
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами, сообщает Минобороны
Атака беспилотников происходила с 20:50 до 22:25 мск 22 февраля.
«Шесть БПЛА — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей», — говорится в сообщении.
В ночь на 17 февраля российские средства ПВО перехватили 90 украинских дронов. 38 беспилотников были сбиты над Азовским морем, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, семь — над Черным морем, два — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской. Также над Азовским морем была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине
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