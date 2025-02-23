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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила девять украинских дронов за полтора часа

Минобороны: сбиты 9 дронов ВСУ в четырех регионах России за полтора часа
Сюжет
Военная операция на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами, сообщает Минобороны

Атака беспилотников происходила с 20:50 до 22:25 мск 22 февраля.

«Шесть БПЛА — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Республики Крым, Орловской и Курской областей», — говорится в сообщении.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В ночь на 17 февраля российские средства ПВО перехватили 90 украинских дронов. 38 беспилотников были сбиты над Азовским морем, 24 — над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, семь — над Черным морем, два — над Курской и Ростовской областями, по одному — над Брянской и Белгородской. Также над Азовским морем была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов с начала военной операции на Украине

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Теги
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