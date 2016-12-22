В Дагестане произошел сход лавины

В ​Цунтинском районе Дагестана произошел сход лавины, заблокировавшей трассу. Об этом говорится в сообщении республиканского управления МЧС.

Лавина сошла в двух километрах от населенного пукта Митлуда на дорогу Кидеро-Шаури-Агвали. "В результате схода лавины пострадавших нет. Автодорога перекрыта. Имеется объездная дорога через Бежтинский участок", - сообщили в МЧС.

Спасатели намерены начать расчистку дороги утром 25 декабря.

Агентство по дорожному хозяйству республики Дагестан выпустило предупреждение, в котором указывается, что в регионе начался активный сход лавин. «Сейчас села Бежта и Кидеро отрезаны от транспортного сообщения с обеих сторон. На обоих участках работы остановлены из-за наступления ночи. На месте техника, специалисты и необходимые материалы. Завтра, с самого раннего утра, продолжится расчистка дорог, и до 11:00 планируем возобновить движение», — сообщили в агентстве.