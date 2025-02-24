В МИД России пожелали Баку не выходить за рамки договоренностей с Москвой
В российском МИДе властям Азербайджана пожелали выстраивать сотрудничество с Россией, руководствуясь договоренностями, заключенными между двумя государствами.
Об этом заявил замглавы министерства Михаил Галузин, комментируя упразднение Русского дома и офиса «Россия сегодня» в Азербайджане.
Ранее в республике ликвидировали местное подразделение новостного агентства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня», и Русский дом — российский информационно-культурный центр, представляющий в стране Россотрудничество.
«Я хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренности наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений», — сказал Галузин (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул уверенность в том, что в Баку понимают важность союза с Москвой. В отношениях с Россией для Азербайджана главное не выходить за рамки принятых странами решений о союзническом взаимодействии, сказал Галузин.
За несколько дней до упразднения Русского дома о блокировке сообщил «Sputnik Молдова». Агентство заявило, что власти страны заблокировали его телеграм-канал без уведомлений и предупреждений.
В начале февраля азербайджанские власти направили Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома в Баку. В МИД Азербайджана заявили, что центр не был зарегистрирован как юридическое лицо и «серьезно нарушил законодательство» страны.
В Россотрудничестве отмечали, что российская сторона неоднократно просила помощи у азербайджанской для завершения регистрации организации, однако не получила ответа на запросы. В МИД России после закрытия центра заявили о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» и выразили надежду на положительное решение вопроса.
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