В Дагестане сход лавины отрезал от дорожного сообщения высокогорный район

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Сход снежной лавины отрезал высокогорный Цунтинский район Дагестана от дорожного сообщения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

«На 37-м километре республиканской автодороги Агвали — Шаури — Кидеро сошла снежная лавина длиной 750 м. Заблокирован Цунтинский район, 45 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Сход лавины также был на 22-м километре автомобильной дороги районного значения в районе села Гороколоб Тляратинского района. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов.

2 февраля закрыли для всех видов транспорта Военно-Грузинскую дорогу, в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии решение объяснили ухудшением погодных условий в Грузии. 5 февраля, когда проезд транспорта снова стал безопасным, она возобновила работу в штатном режиме.