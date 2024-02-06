В Дагестане сход лавины отрезал от дорожного сообщения высокогорный район
Сход снежной лавины отрезал высокогорный Цунтинский район Дагестана от дорожного сообщения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
«На 37-м километре республиканской автодороги Агвали — Шаури — Кидеро сошла снежная лавина длиной 750 м. Заблокирован Цунтинский район, 45 населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Сход лавины также был на 22-м километре автомобильной дороги районного значения в районе села Гороколоб Тляратинского района. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов.
2 февраля закрыли для всех видов транспорта Военно-Грузинскую дорогу, в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии решение объяснили ухудшением погодных условий в Грузии. 5 февраля, когда проезд транспорта снова стал безопасным, она возобновила работу в штатном режиме.
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