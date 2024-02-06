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В Дагестане сход лавины отрезал от дорожного сообщения высокогорный район

Цунтинский район Дагестана оказался отрезан от дорожного сообщения из-за лавины
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Сход снежной лавины отрезал высокогорный Цунтинский район Дагестана от дорожного сообщения, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

«На 37-м километре республиканской автодороги Агвали — Шаури — Кидеро сошла снежная лавина длиной 750 м. Заблокирован Цунтинский район, 45 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Сход лавины также был на 22-м километре автомобильной дороги районного значения в районе села Гороколоб Тляратинского района. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов.

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2 февраля закрыли для всех видов транспорта Военно-Грузинскую дорогу, в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии решение объяснили ухудшением погодных условий в Грузии. 5 февраля, когда проезд транспорта снова стал безопасным, она возобновила работу в штатном режиме.

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Дагестан дороги снежная лавина
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