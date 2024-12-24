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Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах

Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии Софи Хедигер погибла под лавиной в Альпах
Софи Хедигер было 26 лет. Она являлась членом сборной Швейцарии, дважды попадала на подиум на этапах Кубка мира в сноуборд-кроссе
Софи Хедигер
Софи Хедигер (Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images)

Сноубордистка Софи Хедигер погибла в возрасте 26 лет в результате схода лавины в швейцарской Арозе (Альпы). Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Швейцарии (Swiss-Ski).

«Мы потрясены, и все наши мысли с семьей Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования, — сказал глава Swiss-Ski Вальтер Ройссер. — Для семьи Swiss-Ski трагическая смерть Софи Хедигер омрачила рождественские праздники. Мы безмерно опечалены».

Он добавил, что федерация не будет предоставлять никакой дополнительной информации о гибели спортсменки.

Хедигер является чемпионкой Универсиады 2023 года в сноуборд-кроссе. В сезоне 2023/24 она впервые в карьере попала на подиум на этапах Кубка мира — второе место в Санкт-Морице и третье в Гудаури.

Хедигер также принимала участие в Олимпиаде в Пекине, где выбыла на стадии 1/8 финала.

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Иван Витченко Иван Витченко
сноуборд Швейцария
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