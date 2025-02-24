Москвичам предложат выбрать репертуар для кинотеатров сети «Москино»
Пользователи столичного проекта «Активный гражданин» смогут выбрать направления и жанры кино, которые будут активнее включены в репертуар сети кинотеатров «Москино». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
«Жители столицы смогут проголосовать за мелодрамы, детективы, остросюжетные боевики, анимацию, фильмы ужасов и другие жанры, а также предложить свой вариант», — говорится в сообщении. Любимые жанры москвичей включат в специальную программу тематических уик-эндов сети, что позволит «сформировать репертуар, максимально отвечающий запросам и предпочтениям зрителей, и сделать посещение кинотеатров еще более интересным».
Выбирая любимое кино, москвичи смогут больше узнать об истории сети кинотеатров, рассказали в мэрии. Например, «горожане выяснят, какой из кинотеатров является старейшим, где можно посмотреть картины на языке оригинала, как проходят демонстрации для зрителей с особенностями слуха и зрения». А за участие москвичам начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов».
«Москино» подчиняется столичному департаменту культуры. Помимо развития кинотеатров, учреждение курирует киносъемки и другие городские проекты в сфере кино. В кинотеатрах сети можно смотреть авторские фильмы, редкую и популярную киноклассику.
В сентябре прошлого года Владимир Путин открыл первую очередь кинопарка «Москино» — пространство для натурных съемок в Красной Пахре (ТиНАО). Его площадь — более 1,1 тыс. га, причем попасть туда могут обычные горожане и гости города. «Сейчас для посещения доступны 12 площадок, созданных под разные запросы кинематографистов: от зданий, в которые трудно попасть в обычной жизни, до исторических локаций», — говорится на сайте «Москино». Также на территории есть кинотеатр.
Кинопарк войдет в создаваемый в столице масштабный кинокластер, рассказывал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Часть инфраструктуры разместится на территории советского института металлургического машиностроения на Рязанском проспекте, работы там ведутся с 2023 года. А третьей частью кластера станет обновленный «Мосфильм».
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