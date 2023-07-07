На базе института машиностроения в Москве построят центр кинопроизводства

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В Москве планируют создать крупнейший в России центр по производству кино. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в Москве снимается больше 90% российских фильмов и сериалов и участники рынка заинтересованы в появлении новых площадей и локаций. Для того было принято решение создать крупнейший в России киномедиакластер. «В марте начались работы на одной из трех площадок кластера — Метмаше на Рязанском проспекте. Здесь будет инфраструктура для производства кино полного цикла», — рассказал Собянин.

Он добавил, что в этом году будет завершена реконструкция первых десяти корпусов, в которых разместятся павильоны для съемок кино и рекламы, а также Дом костюма и реквизита. Собянин подчеркнул, что центр создается не с нуля, а на базе советского предприятия ВНИИметмаш — Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения имени академика А.И. Целикова.

Также в кластер войдут кинопарк «Москино» в Красной Пахре, который является площадкой для натурных съемок, и обновленная Киностудия им. Горького для создания современных лент.