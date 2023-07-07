На базе института машиностроения в Москве построят центр кинопроизводства

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 16:34
Германия передала Украине бронетехнику и средства радиоэлектронной борьбы Политика, 19:32
Легенду МЮ ван дер Сара госпитализировали с кровоизлиянием в мозг Спорт, 19:28
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 19:26
Минобороны Белоруссии показало предложенный ЧВК «Вагнер» военный лагерь Политика, 19:20
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 19:19
ЦБ допустил регистрацию ГДР «Эталона» для листинга на Московской бирже Инвестиции, 19:12
Российский футбольный арбитр Шеметов умер в возрасте 31 года Спорт, 19:11
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Топ событий на СПБ Бирже: ETF для «неквалов», штраф для Ant, рекорд Tesla РБК Инвестиции, 19:08
На базе института машиностроения в Москве построят центр кинопроизводства Город, 19:07
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 19:03
Bloomberg узнал сроки национализации бывшего Альфа-банка Украина Финансы, 18:46
ФАС предложила повысить цены на газ для российских потребителей Бизнес, 18:42
Туроператоры заявили о невозможности запустить электронные путевки в срок Общество, 18:37
Подозреваемых в нападении на адвоката в Москве задержали в Петербурге Политика, 18:33
Город ,  
0 

На базе института машиностроения в Москве построят центр кинопроизводства

Собянин: в Москве построят крупнейший в России центр производства кино

На базе института машиностроения в Москве построят центр кинопроизводства
Video

В Москве планируют создать крупнейший в России центр по производству кино. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в Москве снимается больше 90% российских фильмов и сериалов и участники рынка заинтересованы в появлении новых площадей и локаций. Для того было принято решение создать крупнейший в России киномедиакластер. «В марте начались работы на одной из трех площадок кластера — Метмаше на Рязанском проспекте. Здесь будет инфраструктура для производства кино полного цикла», — рассказал Собянин.

Он добавил, что в этом году будет завершена реконструкция первых десяти корпусов, в которых разместятся павильоны для съемок кино и рекламы, а также Дом костюма и реквизита. Собянин подчеркнул, что центр создается не с нуля, а на базе советского предприятия ВНИИметмаш — Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения имени академика А.И. Целикова.

Также в кластер войдут кинопарк «Москино» в Красной Пахре, который является площадкой для натурных съемок, и обновленная Киностудия им. Горького для создания современных лент.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
киностудия им. Горького Сергей Собянин кино Москва
Материалы по теме
Собянин рассказал о ходе обновления подвижного парка метро
Общество
Собянин показал план новых станций метро в Москве
Общество
Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter