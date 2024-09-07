Путин открыл первую очередь кинопарка «Москино»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский президент Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка «Москино» в Москве, который представляет собой площадки для съемок, трансляцию вела ВГТРК.

Участие в открытии президент принимал дистанционно. Сначала Путин показал жест, обозначающий перерезание ленточки, но его попросили дать традиционную для съемочной группы команду режиссера.

«Камера, мотор!» — произнес Путин, после чего последовали аплодисменты съемочной группы.

Осенью 2023 года в московской мэрии рассказали, что столичные власти выделили для кинопарка «Москино» десять земельных участков, общая площадь которых составила более 138 гектаров.

Также глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового корпуса МГТУ им. Баумана.

В Москве 7 и 8 сентября празднуют День города. Сегодня Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным также открыл первый участок новой линии метро с четырьмя станциями. Троицкая линия стала 16-й веткой московского метро.