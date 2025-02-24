Верховный муфтий подарил Путину щит и меч защитника Отечества
Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин подарил президенту Владимиру Путину щит и меч защитника Отечества. Встреча прошла в Кремле в понедельник, 24 февраля, сообщает пресс-служба президента России.
В ходе встречи президент России выразил слова благодарности муфтию, представителям ислама и простым людям, исповедующим эту религию.
«Все люди, которые исповедуют ислам, — это органичная, естественная часть России, российского общества», — сказал президент. Он поблагодарил Таджуддина за вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России.
Президент России обратил внимание на щит и меч, лежащие на столе. Таджуддин пояснил, что они были заказаны 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции на Украине. По его словам, щит защитника Отечества «свидетельствует о стержне России, Булгарского царства и Российского царства». Один из титулов, представленных на доспехах, — российский император, а второй — князь Булгарский и князь Казанский.
Таджуддин пояснил, что изображенный на преподнесенном Путину подарке двуглавый орел был гербом Булгарии, которая с X по XIII век была зависимым вассальным государством Хазарии. Также на доспехах изображены русский богатырь Илья Муромец и советский поэт, герой Великой Отечественной войны Муса Джалиль.
8 февраля Владимир Путин встретился с лидерами еврейской общины в России Александром Бородой и Берлом Лазаром. Они обсудили вопрос освобождения россиян — заложников ХАМАС в секторе Газа: Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова.
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