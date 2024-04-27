На аэродроме Остафьево подожгли вертолет К-31

Неизвестные подожгли вертолет в ночь на 26 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте

Аэродром Остафьево в Москве (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Вертолет К-31 подожгли на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Пожар зафиксировали в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная».

«Неизвестными лицами был совершен поджог вертолета К-31. В 03:09 мск на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево, площадь возгорания — примерно 30 кв. м», — рассказал источник РБК. Вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». Он был зачехлен и стоял на стоянке.

На месте происшествия следователи нашли пять стеклянных и одну пластиковую бутылки, от которых чувствовался запах горючей жидкости, монтировку, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт).

Международный аэропорт Остафьево является аэродромом совместного базирования класса «В». Он принимает и обслуживает воздушные суда типа Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, а также все типы вертолетов.

В Западном управлении Следственного комитета на транспорте в разговоре с РБК отказались от комментариев. РБК также направил запрос в Московский авиационный центр.

19 апреля в Самарской области задержали 16-летних подростков, которые намеревались поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж в Самаре. Старшеклассники заявили, что действовали «по заданию спецслужб Украины». Подростки рассказал, что это не первая их диверсия, ранее они подожгли релейные шкафы в селе Боровка, сотовую вышку в Тольятти и поезд, который больше не используется.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.