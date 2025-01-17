СК сообщил, что вертолет в Подмосковье подожгли по заказу Украины

Вертолет Ка-32 (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Поджигатели поисково-спасательного вертолета Ка-32 на аэродроме «Остафьево» снимали инцидент на видео, а впоследствии опубликовали видеозапись в мессенджере от имени главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Виктор Козлов.

«Все они признали свою вину, раскаялись в содеянном. Сейчас дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — сказал он.

Инцидент произошел на стоянке «Северная» в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года. Вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». Ущерб составил почти 700 млн рублей.

По делу были арестованы пятеро человек: 21-летний Никита Булгаков из Новосибирской области, 22-летний Станислав Хамидулин из Новосибирска, 20-летняя студентка юрфака Анастасия Мочалина из Норильска, ее 21-летний земляк Даниил Ямсков и 21-летний житель Ростовской области Роман Яковец. Всех фигурантов задержали на съемной квартире на Кронштадтском бульваре в Москве. На допросе у следователя они признали, что поджог вертолета совершили по заказу с украинской стороны по указанию неустановленного лица.

Вертолет принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». Он был зачехлен и стоял на стоянке. За выполнение этого задания Хамидулину было обещано $20 тыс. Он успел получить аванс в размере 10 тыс. рублей. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт).

Международный аэропорт Остафьево является аэродромом совместного базирования класса «В». Он принимает и обслуживает воздушные суда типа Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, а также все типы вертолетов.