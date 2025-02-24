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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил о смерти комбата «Ахмата» от кровоизлияния в мозг

Алаудинов: комбат «Ахмата» умер от кровоизлияния в мозг на рабочем месте
Сюжет
Военная операция на Украине
Зелимхан Батукаев (Шустрый) и Апти Алаудинов&nbsp;
Зелимхан Батукаев (Шустрый) и Апти Алаудинов  (Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram)

Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый умер на рабочем месте от кровоизлияния в мозг, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир отряда генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Вчера, по сути, героически — на рабочем месте — ушел из жизни один из самых лучших командиров российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый», — сказал Алаудинов.

По его словам, перед смертью командир «трое суток без сна подряд пытался выполнить задачу».

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В январе Алаудинов сообщил о своей госпитализации. Он записал обращение, в котором извинился за то, что «отсутствовал девять дней», и рассказал, что «приболел». Свой диагноз командир «Ахмата» не назвал.

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Теги
Апти Алаудинов Военная операция на Украине Ахмат
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