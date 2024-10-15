Алаудинов заявил о сдаче в плен солдат элитных подразделений ВСУ
Военные элитных подразделений ВСУ начали сдаваться в плен российской стороне, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live». Запись передачи он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Подразделения, которые у них (ВСУ. — РБК) до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, <...> тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых», — рассказал генерал-майор.
Речь идет в том числе о батальонах «Айдар» и «Азов» (признаны террористическими и запрещенными в России формированиями). По словам Алаудинова, российские военные сохраняют жизни и их представителям, когда те сдаются в плен.
Генерал-майор подчеркнул, что информация о расстреле украинских военнослужащих в Курской области при их сдаче в плен является неправдой.
Алаудинов находится в Курской области, где с 6 августа идут бои с украинскими военными. Он периодически рассказывает об обстановке на этом направлении. Утром 15 октября он опубликовал видео, на котором солдат ВСУ, оказавшийся в российском плену, просит принять его в спецназ «Ахмат».
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