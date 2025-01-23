Командир «Ахмата» рассказал, что оказался в госпитале
Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о своей госпитализации. Видео с обращением он разместил в своем телеграм-канале.
«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней. Приболел», — сказал он.
Алаудинов добавил, что уже выписался из госпиталя, а во время пребывания в стационаре у него была возможность знакомиться с новостями.
Свой диагноз он не назвал.
В конце прошлого года президент России присвоил ему звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ глава государства подписал 9 декабря.
С июля 2022 года Алаудинов возглавлял Совбез Чечни, затем был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Алаудинов занимает с апреля 2024 года.
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