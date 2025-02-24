В США рассмотрят вопрос закрытия военной базы в Александруполисе

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Правительство США распорядилось провести срочную проверку целесообразности дальнейшей эксплуатации своей базы в греческом городе Александруполисе, сообщает NewsBreak.

Власти Греции предоставили эту базу американскому экс-президенту Джо Байдену для поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Она может оказаться ненужной, поскольку администрация Трампа считает переговоры США и России по Украине позитивными и продуктивными, пишет портал.

Как отмечает издание, база в Александруполисе в значительной степени нейтрализовала и монополию Турции на пролив Босфор, которая строго контролирует вход военных и торговых судов в Черное море и выход из него.

Греция входит в НАТО с 1952 года. В бухте Суда на острове Крит находится военно-морская база ВМС Греции, которая служит опорным пунктом военно-морских сил альянса в Восточном Средиземноморье. Также военные базы расположены на острове Кастелоризо и близ города Комотини.

По данным Anadolu, через греческий порт Александруполис НАТО перебрасывает военную технику, в том числе военные вертолеты, дроны, танки, артиллерию и тяжелое вооружение. Порт находится на побережье Эгейского моря на северо-востоке Греции.