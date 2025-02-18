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Общество ,  
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Турецкий аэропорт временно закрыли из-за сообщений о НЛО

Фото: Faik Kaptan / ZUMA / Global Look Press
Фото: Faik Kaptan / ZUMA / Global Look Press

Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты после сообщений о светящемся неопознанном объекте. О замеченном в небе НЛО и закрытии аэропорта, пишет газета Т24.

Издание уточняет, что 17 февраля около 22:00 в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около трех тысяч метров, на радарах НЛО не отображалось. Пилоты сообщили об этом диспетчерам управления воздушным движением аэропорта.

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Сообщается, что рейсы возобновят после идентификации объекта. Пока точной информации о замеченном объекте нет, однако, по версии Т24, НЛО может оказаться беспилотником.

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