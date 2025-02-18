Турецкий аэропорт временно закрыли из-за сообщений о НЛО
Аэропорт турецкого Газиантепа приостановил полеты после сообщений о светящемся неопознанном объекте. О замеченном в небе НЛО и закрытии аэропорта, пишет газета Т24.
Издание уточняет, что 17 февраля около 22:00 в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около трех тысяч метров, на радарах НЛО не отображалось. Пилоты сообщили об этом диспетчерам управления воздушным движением аэропорта.
Сообщается, что рейсы возобновят после идентификации объекта. Пока точной информации о замеченном объекте нет, однако, по версии Т24, НЛО может оказаться беспилотником.
Читайте РБК в Telegram.
Следите за переговорами России и США в Telegram
Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской