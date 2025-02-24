Экс-главе правительства Красноярского края запросили шесть лет колонии

Государственное обвинение запросило шесть лет колонии общего режима бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Также прокурор попросил суд лишить Лапшина права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года.

Для бывшего руководителя предприятия КГКУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова гособвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима за получение взятки и превышение должностных полномочий.

В дополнение к лишению свободы прокурор настаивает на назначении Мандрову штрафа в размере 10 млн руб. с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на четыре года. Также прокурор попросил взыскать с подсудимого стоимость взятки в размере 5 млн руб. в пользу федерального бюджета.

Лапшин и Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при разработке проектно-сметной документации по строительству красноярского метрополитена. Ранее вынесение приговора было приостановлено из-за состояния здоровья Лапшина.

Построить метро в Красноярске пытаются с 1995 года. Периодически стройку приостанавливали из-за проблем с финансированием, в 2013 году стройку окончательно законсервировали. В 2019 году региональные власти снова задумались о необходимости создать в облцентре метро, впоследствии опубликовав эскизы. Пилотную стоимость проекта оценивали в 120 млрд руб. Завершить строительство первой линии планировали в 2026 году. Первую ветку метротрамвая в Красноярске начали строить в мае 2023 года.