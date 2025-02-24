В Твери во время концерта певицы Ваенги умерла одна из зрительниц
В Твери женщина умерла во время концерта певицы Елены Ваенги, прошедшего вечером 23 февраля в Дворце культуры (ДК) «Пролетарка». Об этом РБК сообщили в администрации ДК.
«Одна из зрительниц пожилого возраста почувствовала себя плохо: при выходе из зала женщина потеряла сознание», — рассказали во дворце.
По информации администрации, сотрудники учреждения сразу вызвали скорую, а находящаяся в зале врач-кардиолог оказала женщине первую помощь. Во время концерта температура в помещении была комфортной, добавили в ДК.
Карета скорой помощи прибыла в течение девяти минут после поступления вызова, однако женщина уже была мертва.
Следователи проводят проверку информации о смерти женщины на концерте, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. По ее итогам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.
Ранее в феврале в Северной Осетии во время концерта скончалась заслуженная артистка, руководитель оркестра государственного ансамбля «Алан» Эльза Датиева. Это произошло на сцене Дворца молодежи во Владикавказе на совместном выступлении государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чеченской Республики «Нохчо» и ансамбля «Алан».
По информации «МК-Кавказ», Датиевой стало плохо во время танцевального номера. Причиной смерти артистки стал тромб.
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