Причиной смерти артистки в Северной Осетии во время концерта стал тромб
Заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева, руководившая оркестром государственного ансамбля республики «Алан», умерла, по предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба, сообщили РБК в ансамбле.
Там подтвердили смерть Датиевой. «Заключения мы не видели, но предварительно медики при вызове сказали: подозрение на тромб», — сказали в «Алане».
Однако окончательного заключения пока нет, экспертиза еще проводится, добавили там.
Гармонистке Датиевой стало плохо во время танцевального номера во Дворце молодежи во Владикавказе на совместном выступлении государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни «Нохчо» и ансамбля «Алан». В зале в это время также находилась ее дочь.
Женщина потеряла сознание, приехавшим медикам не удалось ее спасти.
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