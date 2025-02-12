Причиной смерти артистки в Северной Осетии во время концерта стал тромб

Эльза Датиева (Фото: Академический ансамбль танца Алан)

Заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева, руководившая оркестром государственного ансамбля республики «Алан», умерла, по предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба, сообщили РБК в ансамбле.

Там подтвердили смерть Датиевой. «Заключения мы не видели, но предварительно медики при вызове сказали: подозрение на тромб», — сказали в «Алане».

Однако окончательного заключения пока нет, экспертиза еще проводится, добавили там.

Гармонистке Датиевой стало плохо во время танцевального номера во Дворце молодежи во Владикавказе на совместном выступлении государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни «Нохчо» и ансамбля «Алан». В зале в это время также находилась ее дочь.

Женщина потеряла сознание, приехавшим медикам не удалось ее спасти.