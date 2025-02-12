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Причиной смерти артистки в Северной Осетии во время концерта стал тромб

Эльза Датиева
Эльза Датиева (Фото: Академический ансамбль танца Алан)

Заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева, руководившая оркестром государственного ансамбля республики «Алан», умерла, по предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба, сообщили РБК в ансамбле.

Там подтвердили смерть Датиевой. «Заключения мы не видели, но предварительно медики при вызове сказали: подозрение на тромб», — сказали в «Алане».

Однако окончательного заключения пока нет, экспертиза еще проводится, добавили там.

Заслуженная артистка Северной Осетии Датиева умерла во время концерта
Общество
Эльза Датиева

Гармонистке Датиевой стало плохо во время танцевального номера во Дворце молодежи во Владикавказе на совместном выступлении государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чечни «Нохчо» и ансамбля «Алан». В зале в это время также находилась ее дочь.

Женщина потеряла сознание, приехавшим медикам не удалось ее спасти.

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Теги
Северная Осетия музыка смерть причина
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