Заслуженная артистка Северной Осетии Датиева умерла во время концерта
Руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева скончалась во время концерта, сообщил ТАСС со ссылкой на министерство культуры республики.
По данным агентства, это произошло на сцене Дворца молодежи во Владикавказе на совместном выступлении государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чеченской Республики «Нохчо» и ансамбля «Алан».
РБК направил запрос в министерство культуры Северной Осетии.
По информации «МК-Кавказ», заслуженной артистке Северной Осетии, гармонистке Датиевой стало плохо во время танцевального номера. В зале в это время также находилась ее дочь.
Гармонистка потеряла сознание, приехавшим медикам не удалось ее спасти. Издание со ссылкой на местные СМИ уточнило, что Датиева страдала от онкологического заболевания и проблем с сердцем.
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