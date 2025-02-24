Под санкции ЕС попал экспорт в Россию игровых консолей

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Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, в него вошли в том числе контроллеры для видеоигр, которые, по сведениям авторов ограничительных мер, используются для управления дронами. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

«Решение [о санкциях] расширяет список ограниченных товаров, которые способствуют технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, добавляя <...> соединения хрома и контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в пресс-релизе.

Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России в день третьей годовщины начала военной операции на Украине. В санкционный список вошли 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры также попал экспорт определенных товаров и импорт первичного алюминия.

Минобороны планирует завершить формирование нового рода войск — войск беспилотных систем — в третьем квартале 2025 года. Об этом в декабре 2024 года сообщил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, роль таких систем в современных конфликтах возросла.

Как рассказал тогда глава ведомства, гражданские производители кратно увеличили объемы производства: по БПЛА и FPV-дронам — до 40 тыс. изделий в месяц, по системам радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки — до 5 тыс. изделий в месяц.