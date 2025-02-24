Внутри российского консульства в Марселе произошел взрыв

Неизвестные бросили в сад диппредставительства две бутылки с зажигательной смесью, сообщает BFMTV. Никто не пострадал. Захарова после взрыва заявила обо «всех признаках теракта»

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Марселе прогремел взрыв, сообщает BFMTV. На место выехали около 30 пожарных машин и полиция.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. Пострадавших нет. Район оцепили.

Взрыв прозвучал в 8-м округе 24 февраля около 8:00 (около 10:00 мск), передает BFMTV. Неизвестные бросили в сад диппредставительства две бутылки с зажигательной смесью, сказал источник в полиции. Ущерб причинен не был.

Генконсульство России в Марселе расположено по адресу: проспект Амбруаза Паре, 3. В этом округе находятся также консульства Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи, отмечает телеканал.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила РБК, что взрыв на территории консульства в Марселе «имеет все признаки теракта». Москва требует от Парижа предпринять «исчерпывающие и наискорейшие» шаги по расследованию произошедшего, а также по усилению безопасности российских заграничных учреждений.