Внутри российского консульства в Марселе произошел взрыв
В Марселе прогремел взрыв, сообщает BFMTV. На место выехали около 30 пожарных машин и полиция.
Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства. Пострадавших нет. Район оцепили.
Взрыв прозвучал в 8-м округе 24 февраля около 8:00 (около 10:00 мск), передает BFMTV. Неизвестные бросили в сад диппредставительства две бутылки с зажигательной смесью, сказал источник в полиции. Ущерб причинен не был.
Генконсульство России в Марселе расположено по адресу: проспект Амбруаза Паре, 3. В этом округе находятся также консульства Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи, отмечает телеканал.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила РБК, что взрыв на территории консульства в Марселе «имеет все признаки теракта». Москва требует от Парижа предпринять «исчерпывающие и наискорейшие» шаги по расследованию произошедшего, а также по усилению безопасности российских заграничных учреждений.
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