В России не будут считать детские пособия доходом при оценке нужды семьи

Михаил Мишустин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

В России перестанут считать суммы пособий на детей в качестве дохода при назначении социального контракта как средства поддержки малоимущих семей. Об этом сообщил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, что подписал соответствующее распоряжение.

«Теперь при его (соцконтракта. — РБК) назначении не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, который получают нуждающиеся семьи», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении поддержки. Такое решение, по оценкам экспертов, позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тыс. соцконтрактов, отметил председатель кабмина.

По словам Мишустина, в ближайшие шесть лет российские регионы дополнительно получат на эти цели не менее 100 млрд руб. Воспользоваться такой поддержкой смогут многодетные семьи, участники военной операции на Украине и их близкие.

Ответственной за исполнение решения назначена вице-премьер России Татьяна Голикова.

Социальный контракт с органами соцзащиты заключают граждане с низким доходом. Благодаря ему малоимущие россияне получают возможность пройти переобучение и повысить квалификацию, а затем найти новую работу, открыть бизнес или подсобное хозяйство.

Согласно отчету аудиторов Счетной палаты, благодаря предоставлению социального контракта в среднем черту бедности в России смогли преодолеть 24% участников программы. По данным за 2021–2022 годы, положительная динамика фиксировалась в среднем у 59% заключивших контракт малоимущих россиян.