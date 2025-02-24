 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Личные финансы ,  
0 

В России не будут считать детские пособия доходом при оценке нужды семьи

Сюжет
Личные финансы
Сюжет
Новые законы в России
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

В России перестанут считать суммы пособий на детей в качестве дохода при назначении социального контракта как средства поддержки малоимущих семей. Об этом сообщил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Он рассказал, что подписал соответствующее распоряжение.

«Теперь при его (соцконтракта. — РБК) назначении не будут учитываться выплаты по единому пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка, который получают нуждающиеся семьи», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении поддержки. Такое решение, по оценкам экспертов, позволит ежегодно дополнительно заключать в среднем около 118 тыс. соцконтрактов, отметил председатель кабмина.

По словам Мишустина, в ближайшие шесть лет российские регионы дополнительно получат на эти цели не менее 100 млрд руб. Воспользоваться такой поддержкой смогут многодетные семьи, участники военной операции на Украине и их близкие.

Ответственной за исполнение решения назначена вице-премьер России Татьяна Голикова.

Что такое единое пособие на детей: условия и размер в 2025 году
Life
Единое пособие на ребенка &mdash; это вид государственной поддержки для семей с низким уровнем дохода

Социальный контракт с органами соцзащиты заключают граждане с низким доходом. Благодаря ему малоимущие россияне получают возможность пройти переобучение и повысить квалификацию, а затем найти новую работу, открыть бизнес или подсобное хозяйство.

Согласно отчету аудиторов Счетной палаты, благодаря предоставлению социального контракта в среднем черту бедности в России смогли преодолеть 24% участников программы. По данным за 2021–2022 годы, положительная динамика фиксировалась в среднем у 59% заключивших контракт малоимущих россиян.

Читайте РБК в Telegram.

Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли

Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
пособия соцвыплаты Михаил Мишустин премьер-министр российские дети доходы семьи социальный контракт
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Путин поручил пересмотреть уровень дохода семьи для назначения пособия
Общество
В Думу внесли законопроект о выплате пособия на детей до 23 лет
Общество
В Госдуме предложили увеличить пособия по уходу за детьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Этичный взлом без выходных: как автопентест помогает опережать хакеровТренды, 12:33
КХЛ признала автора второго в истории пента-трика лучшим форвардом неделиСпорт, 12:27
«Переукрепление рубля»: достиг ли курс пика и стоит ли запасаться валютойPro, 12:21
Лавров заявил, что Зеленский меняет позицию «чаще, чем зеленые майки»Политика, 12:19
Российские военные взяли под контроль Тополи в Харьковской областиПолитика, 12:14
Власти Москвы оценили объем распроданного жилья в новостройкахНедвижимость, 12:14
«Не ждите шейхов с чемоданами денег»: как успешно запустить бизнес в ОАЭPro, 12:12
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
ЕС ввел санкции против российских портов и аэропортовПолитика, 11:51
Лжеброкеры на бирже: как распознать мошенников и защитить свои инвестицииИнвестиции, 11:50
Каллас поддержала отказ Украины провести выборы во время военных действийПолитика, 11:50
Обстановка на месте после взрыва в консульстве России в Марселе. ВидеоОбщество, 11:47
Haval Jolion, Belgee X50 или Omoda C5. Какой кроссовер выгоднее всегоАвто, 11:42
В МИДе увидели признаки теракта во взрыве в консульстве России в МарселеПолитика, 11:40
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 11:37