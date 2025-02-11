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Кошка выбежала на корт во время матча Соболенко на турнире в Дохе. Видео

Кошка выбежала на корт во время матча Соболенко — Александрова на турнире в Дохе
Кошка прервала встречу первой ракетки мира с россиянкой Екатериной Александровой во втором круге турнира WTA-1000
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Кошка выбежала на корт во время матча второго круга турнира WTA в Дохе между белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Екатериной Александровой.

Это произошла при счете 2:2 во втором сете. Александрова подавала, а у первой ракетки мира был брейк-пойнт. Кошка некоторое время побегала по корту и скрылась в подтрибунном помещении.

Александрова после этого отыграла брейк, взяла свою подачу, а затем даже выиграла сет 6:3, сравняв счет в матче.

Победительница в этом противостоянии определится в третьем сете.

Турнир в Дохе завершится 15 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,6 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Арина Соболенко Екатерина Александрова
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