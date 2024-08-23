Экс-куратор польской помощи Киеву стал фигурантом расследования и скрылся

Бывшего главу польского Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского, который курировал закупки генераторов для Украины, обвинили в коррупции

Михал Кучмеровский (Фото: eecpoland.eu)

В отношении бывшего главы польского Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского начато расследование из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает польское агентство печати (РАР). 22 августа окружной суд в Катовице заочно выдал ордер на его арест.

Чиновника обвиняют в недобросовестном использовании гранта ЕС в размере €114 млн евро на поставку генераторов для Украины. По версии следствия, при проведении закупок, которые курировал Кучмеровский, предпочтение отдавалось определенным компаниям. В июле по этому делу обвиняемыми стали еще два польских чиновника.

Министр юстиции и генеральный прокурор страны Адам Боднар заявил, что это дело «имеет большое значение», и прокуратура «будет действовать как можно скорее». По данным властей страны, местонахождение Кучмеровского неизвестно.

«Где бы он ни скрывался, правосудие его настигнет», — написал в соцсети X премьер-министр Польши Дональд Туск.

На фоне этих сообщений бывший глава правительства Матеуш Моравецкий обвинил Туска в преследовании политических соперников. «Я полностью убежден в честности Михаила Кучмеровского, что он обязательно докажет в ходе процесса. Становится ясно, что предпринятые им реформы и работа RARS не отвечает вкусу нынешней власти, которая разрушает на своем пути все и всех, кто служит интересам Польши», — отметил экс-глава правительства.

По словам Моравецкого, обвиняемый по делу Кучмеровский был автором реформы, благодаря которой RARS стала «центром реальной поддержки Украины» и позволила оперативно закупать нужное оборудование. За это Кучмеровский получил от президента Украины Владимира Зеленского орден «За заслуги», сообщил экс-премьер страны.

Ранее Туск обвинил Моравецкого в нарушениях в заказах на производство артиллерийских боеприпасов в 2023 году на сумму в 14 млрд злотых (около $3,6 млрд).Речь идет о Национальной программе создания резерва боеприпасов, которая была приняла весной 2023 года.

Правительство Дональда Туска пришло к власти в декабре 2023-го, после того, как консервативная партия «Право и справедливость» (PiS) потеряла большинство в сейме по результатам октябрьских выборов (хотя и осталась крупнейшей фракцией). Кабмин Моравецкого не смог получить вотум доверия в сейме. Правившая с 2015-го года консервативная PiS обострила отношения Варшавы и Брюсселя, и Туск пообещал вернуть Польшу на европейский путь.

В январе полиция Польши арестовала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика (оба представляют партию PiS).В марте 2015 года Окружной суд Варшавы приговорил их трем годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий в рамках так называемого «земельного скандала». В том же году чиновников помиловал президент страны Анджей Дуда, который также представляет консервативную партию.

Однако летом 2023-го дело вернулось на рассмотрение суда. В декабре Каминьский и его заместитель были приговорены к двум годам лишения свободы. Глава канцелярии президента Гражина Игначак-Бандыч тогда связала преследование Каминьского и Вонсика с местью вернувшегося на пост премьера Дональда Туска. Дуда назвал своих соратников политзаключенными. В конце января экс-главу МВД Польши и его зама выпустили из тюрьмы после помилования.