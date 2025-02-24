Лидер СвДП объявил об уходе из политики после провала партии на выборах

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии, бывший министр финансов страны Кристиан Линднер объявил об окончании политической карьеры.

«Выборы в бундестаг принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся», — написал он в соцсети Х.

Линднер добавил, что теперь он уходит из «активной политики».

СвДП по итогам выборов в 2021 году вошла в правящую коалицию вместе с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и «Зелеными». Линднер занял должность министра финансов, с которой был отправлен в отставку в начале ноября 2024 года. Тогда же распалась «светофорная коалиция».

В середине декабря бундестаг отказал в доверии правительству Шольца и назначил досрочные выборы на 23 февраля. На них лидирует блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз), набравшая 28,5%. Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) уже поздравил кандидата в канцлеры от блока Фридриха Мерца с победой на выборах.

СвДП пока набрала 4,3%, тем самым она рискует не пройти пятипроцентный порог в бундестаг. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) (20,8%), СДПГ набрала 16,4%, показав свой худший результат, «Зеленые» — 11,6%, а «Левые» — 8,8%.

Мерц заявил о желании сформировать правящую коалицию до католической Пасхи (20 апреля). Политические силы Германии ранее отказались сотрудничать с АдГ, поэтому ее шансы войти в будущее правительство сведены к нулю; в то же время она может стать второй по величине силой в бундестаге.