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Лидер СвДП объявил об уходе из политики после провала партии на выборах

Лидер немецкой СвДП Линднер уходит из политики после провала партии на выборах

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии, бывший министр финансов страны Кристиан Линднер объявил об окончании политической карьеры.

«Выборы в бундестаг принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся», — написал он в соцсети Х.

Линднер добавил, что теперь он уходит из «активной политики».

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СвДП по итогам выборов в 2021 году вошла в правящую коалицию вместе с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и «Зелеными». Линднер занял должность министра финансов, с которой был отправлен в отставку в начале ноября 2024 года. Тогда же распалась «светофорная коалиция».

В середине декабря бундестаг отказал в доверии правительству Шольца и назначил досрочные выборы на 23 февраля. На них лидирует блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз), набравшая 28,5%. Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) уже поздравил кандидата в канцлеры от блока Фридриха Мерца с победой на выборах.

СвДП пока набрала 4,3%, тем самым она рискует не пройти пятипроцентный порог в бундестаг. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) (20,8%), СДПГ набрала 16,4%, показав свой худший результат, «Зеленые» — 11,6%, а «Левые» — 8,8%.

Мерц заявил о желании сформировать правящую коалицию до католической Пасхи (20 апреля). Политические силы Германии ранее отказались сотрудничать с АдГ, поэтому ее шансы войти в будущее правительство сведены к нулю; в то же время она может стать второй по величине силой в бундестаге.

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Теги
Германия СвДП Бундестаг досрочные выборы
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