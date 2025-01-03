На Солнце произошла мощная вспышка

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На Солнце зафиксирована вспышка класса X1.2. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики им. Федорова.

«3 января в 14.39 мск в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

1 января Институт геофизики публиковал прогноз на своем сайте о возможных вспышках класса X в первые дни января. Возмущения геомагнитного поля (магнитные бури) ожидаются с 4 по 6 января, а также с 10 по 13 января. Также возмущения вспышечного характера ожидаются с 7 по 9 января.