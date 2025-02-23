В Кирове полиция задержала бойца лиги единоборств за дискредитацию армии

Кировская полиция задержала мужчину за дискредитацию российской армии, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга выявили в социальных сетях видео, на котором мужчина выражал свою принадлежность к запрещенной на территории России организации, а также высказывал негативное отношение к действиям российских Вооруженных Сил (ВС).

По данным телеграм-канала Baza, задержанным оказался боец местной лиги единоборств Матвей Леванов. Мужчина устроил скандал возле одного из баров в Кирове, который попал на видео: он заявил, что поддерживает «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), несколько раз повторил нацистское приветствие и чуть не избил девушек за то, что их мужья воюют в зоне военной операции, пишет канал.

В начале января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство почти за два года возбудило 81 уголовное дело за дискредитацию использования ВС России.