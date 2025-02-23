 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кирове полиция задержала бойца лиги единоборств за дискредитацию армии

Сюжет
Военная операция на Украине

Кировская полиция задержала мужчину за дискредитацию российской армии, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга выявили в социальных сетях видео, на котором мужчина выражал свою принадлежность к запрещенной на территории России организации, а также высказывал негативное отношение к действиям российских Вооруженных Сил (ВС).

По данным телеграм-канала Baza, задержанным оказался боец местной лиги единоборств Матвей Леванов. Мужчина устроил скандал возле одного из баров в Кирове, который попал на видео: он заявил, что поддерживает «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), несколько раз повторил нацистское приветствие и чуть не избил девушек за то, что их мужья воюют в зоне военной операции, пишет канал.

Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армии
Политика
Анастасия Ивлеева

В начале января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство почти за два года возбудило 81 уголовное дело за дискредитацию использования ВС России.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Киров дискредитация армии МВД
Материалы по теме
Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армии
Политика
Суд оштрафовал Тамару Эйдельман по делу о дискредитации армии России
Политика
СК назвал число уголовных дел за фейки и дискредитацию армии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Apple закрыла россиянам доступ к платформе разработки бизнес-приложенийТехнологии и медиа, 00:00
Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд ЯграСпорт, 23 фев, 23:50
Зеленский перечислил украинские требования к гарантиям безопасностиПолитика, 23 фев, 23:45
В Кирове полиция задержала бойца лиги единоборств за дискредитацию армииПолитика, 23 фев, 23:32
Овечкин сделал дубль и сократил отставание от Гретцки до 13 головСпорт, 23 фев, 23:01
Как ультраправые стали второй по численности силой в бундестагеПолитика, 23 фев, 22:57
Шольц поздравил Мерца с победой на досрочных выборах в бундестагПолитика, 23 фев, 22:49
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры по Украине в ТурцииПолитика, 23 фев, 22:19
Лавров прибыл с визитом в ТурциюПолитика, 23 фев, 22:05
Шольц признал «горькое» поражение своей партии на выборах в бундестагПолитика, 23 фев, 22:01
В Италии устроили акт саботажа на одном из объектов ОлимпиадыСпорт, 23 фев, 21:56
Ватикан заявил о критическом состоянии папы РимскогоПолитика, 23 фев, 21:51
Уиткофф заявил, что украинский конфликт был спровоцированПолитика, 23 фев, 21:44
Гол и пас Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»Спорт, 23 фев, 21:34