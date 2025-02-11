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Военная операция на Украине ,  
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Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Блогер Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на постановление Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й кассационный суд общей юрисдикции Москвы.

«В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой [на постановление], по которому ранее ей был назначен штраф», — рассказали в суде.

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Штраф блогеру назначили еще в конце апреля 2024 года по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Штраф 50 тыс. руб. — это максимальное наказание по данной статье.

Поводом для дела стали посты Ивлеевой на ее странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена). Блогер свою вину не признала, ее защита подала жалобу на постановление суда, которую Мосгорсуд рассмотрел 27 ноября 2024 года и оставил решение без изменений.

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Настя Ивлеева Россия штраф кассационная жалоба
Настя Ивлеева фото

Настя Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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