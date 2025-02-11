Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армии
Блогер Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на постановление Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й кассационный суд общей юрисдикции Москвы.
«В суд поступила кассационная жалоба Ивлеевой [на постановление], по которому ранее ей был назначен штраф», — рассказали в суде.
Штраф блогеру назначили еще в конце апреля 2024 года по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Штраф 50 тыс. руб. — это максимальное наказание по данной статье.
Поводом для дела стали посты Ивлеевой на ее странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена). Блогер свою вину не признала, ее защита подала жалобу на постановление суда, которую Мосгорсуд рассмотрел 27 ноября 2024 года и оставил решение без изменений.
Читайте РБК в Telegram.
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально