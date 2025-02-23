СК завел дело после взрыва в Балаково
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва, прогремевшего в городе Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«По факту инцидента, произошедшего в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области, пресс-службу СУ СК России по Саратовской области, направил запрос Совету муниципального образования город Балаково.
Взрыв прогремел 23 февраля рядом с домом на набережной Леонова, повреждения получил фасад подъезда, пострадала одна женщина. «Балаковский репортер» сообщил, что возле дома сдетонировало взрывное устройство, об этом писала и Baza.
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