СК завел дело после взрыва в Балаково

Фото: СУ СК России по Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва, прогремевшего в городе Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«По факту инцидента, произошедшего в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области, пресс-службу СУ СК России по Саратовской области, направил запрос Совету муниципального образования город Балаково.

Взрыв прогремел 23 февраля рядом с домом на набережной Леонова, повреждения получил фасад подъезда, пострадала одна женщина. «Балаковский репортер» сообщил, что возле дома сдетонировало взрывное устройство, об этом писала и Baza.