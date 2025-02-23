 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК завел дело после взрыва в Балаково

Фото: СУ СК России по Саратовской области
Фото: СУ СК России по Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва, прогремевшего в городе Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«По факту инцидента, произошедшего в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области, пресс-службу СУ СК России по Саратовской области, направил запрос Совету муниципального образования город Балаково.

В спальном районе в Балаково прогремел взрыв
Политика
Фото:sarobl / VK

Взрыв прогремел 23 февраля рядом с домом на набережной Леонова, повреждения получил фасад подъезда, пострадала одна женщина. «Балаковский репортер» сообщил, что возле дома сдетонировало взрывное устройство, об этом писала и Baza.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
уголовное дело Следственный комитет Балаково Саратовская область взрыв
Материалы по теме
В спальном районе в Балаково прогремел взрыв
Политика
Число погибших в результате взрыва у кафе в Николаеве достигло четырех
Общество
Устроивший взрыв в подмосковной многоэтажке получил пожизненный срок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Из-за возможного ветра в Сочи 11 самолетов ушли на запасные аэродромыОбщество, 21:12
Уиткофф раскрыл, что может стать основой мирного соглашения по УкраинеПолитика, 21:04
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:03
Гунба заявил о намерении обеспечить граждан Абхазии медпомощью в РоссииПолитика, 20:51
«Альтернатива для Германии» добилась исторического успеха на выборахПолитика, 20:50
Голы Модрича и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Жироной»Спорт, 20:25
Израиль потребовал полной демилитаризации юга СирииПолитика, 20:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский сообщил, когда на Украине пройдут президентские выборыПолитика, 20:17
Футболиста «Фиорентины» унесли с поля на носилках с травмой головыСпорт, 20:10
Партия Шольца показала свой худший результат на досрочных выборахПолитика, 20:09
СК завел дело после взрыва в БалаковоОбщество, 19:46
Кадыров назвал приказ Сталина о переселении чеченцев бесчеловечнымПолитика, 19:45
«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне победил «Ладу»Спорт, 19:32
Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем ПутинаПолитика, 19:23