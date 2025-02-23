В спальном районе в Балаково прогремел взрыв
В Саратовской области в одном из спальных районов города Балаково прозвучал взрыв, передают местный портал Sutynews, а также телеграм-канал Baza.
И телеграм-канал, и издание пишут, что взрыв произошел в 3-м микрорайоне рядом с домом по набережной Леонова. Sutynews пишет, что это произошло рядом с пятиэтажкой 1968 года постройки. Как сообщает портал со ссылкой на очевидцев, пострадала как минимум одна женщина.
Со слов очевидцев, жильцов дома не эвакуируют, сейчас ведется поквартирный обход и опрос людей. 164.ru, также со ссылкой на очевидцев, напротив, пишет об эвакуации. На место, как сообщает портал, прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС.
По данным издания «Балаковский репортер», пострадавшая женщина была ранена на улице, когда сажала ребенка в такси. По информации Baza, ее госпитализировали с травмами ног и спины.
На опубликованных кадрах видно, что у одного из подъездов пятиэтажки повреждены фасад и внутренняя часть, также выбиты окна. «Балаковский репортер» утверждает, что возле дома сдетонировало взрывное устройство. Об этом же пишет Baza.
САрБК утверждает, что взрыв произошел в другом месте — в подъезде дома № 35 по улице Комарова. Эта улица идет параллельно набережной Леонова. Издание отмечает, что на той же улице, в доме N134, на минувшей неделе находили подозрительную сумку. Из-за нее жителей дома эвакуировали и временно разместили в школе.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области, пресс-службу СУ СК России по Саратовской области, направил запрос Совету муниципального образования город Балаково
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской