В спальном районе в Балаково прогремел взрыв

Взрыв произошел рядом с домом на набережной Леонова, повреждения получил фасад подъезда, также пострадала выходившая на улицу женщина. По предварительным данным, возле пятиэтажки сработало взрывное устройство

Фото: sarobl / VK

В Саратовской области в одном из спальных районов города Балаково прозвучал взрыв, передают местный портал Sutynews, а также телеграм-канал Baza.

И телеграм-канал, и издание пишут, что взрыв произошел в 3-м микрорайоне рядом с домом по набережной Леонова. Sutynews пишет, что это произошло рядом с пятиэтажкой 1968 года постройки. Как сообщает портал со ссылкой на очевидцев, пострадала как минимум одна женщина.

Со слов очевидцев, жильцов дома не эвакуируют, сейчас ведется поквартирный обход и опрос людей. 164.ru, также со ссылкой на очевидцев, напротив, пишет об эвакуации. На место, как сообщает портал, прибыли полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС.

По данным издания «Балаковский репортер», пострадавшая женщина была ранена на улице, когда сажала ребенка в такси. По информации Baza, ее госпитализировали с травмами ног и спины.

На опубликованных кадрах видно, что у одного из подъездов пятиэтажки повреждены фасад и внутренняя часть, также выбиты окна. «Балаковский репортер» утверждает, что возле дома сдетонировало взрывное устройство. Об этом же пишет Baza.

САрБК утверждает, что взрыв произошел в другом месте — в подъезде дома № 35 по улице Комарова. Эта улица идет параллельно набережной Леонова. Издание отмечает, что на той же улице, в доме N134, на минувшей неделе находили подозрительную сумку. Из-за нее жителей дома эвакуировали и временно разместили в школе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области, пресс-службу СУ СК России по Саратовской области, направил запрос Совету муниципального образования город Балаково