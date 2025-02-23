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Политика ,  
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Песков усомнился в эффективности возможного выхода США из ООН

Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

Сейчас нет возможности заменить ООН другим механизмом, равно как и невозможно создать новую похожую организацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1».

«Что касается ООН — нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании нового ООН», — прокомментировал Песков законопроект от американской Республиканской партии о выходе США из организации.

Песков отметил, что более продуктивно в текущий момент будет подумать о том, как повысить эффективность уже действующей международной организации.

«Давайте дождемся, посмотрим, насколько это все серьезно. Дело в том, что эта [Республиканская] партия — она же не монолитна, там есть свои разногласия и так далее», — сказал Песков.

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Политика
Фото:United Nations Photo / Flickr

Согласно документу, внесенному американской партией, речь идет о прекращении США финансирования ООН и ее агентств, запрете на повторное вступление в ООН без одобрения сената и на участие в миротворческих миссиях организации.

Глава комитета по энергетике Майк Ли назвал подготовку законопроекта ответом на «годы бесконтрольной бюрократической экспансии и финансовых злоупотреблений со стороны ООН за счет американских налогоплательщиков».

Трамп выступал за сокращение финансирования ООН еще во время первого президентского срока. Он называл организацию «просто клубом, в котором люди собираются поболтать и хорошо провести время», несмотря на ее «огромный потенциал».

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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