Рябков опроверг данные о подготовке переговоров России и США 25 февраля

Сергей Рябков (Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС)

Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил, что Россия и США готовятся к встрече в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, передал ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что два государства проведут второй раунд переговоров 25 февраля.

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — сказал Рябков.

Он также сообщил, что первая встреча на втором этапе переговоров состоится на уровне департаментов, а не заместителей министров, пишут «Известия».

Накануне Рябков заявил, что в ближайшие две недели планируется российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов, где стороны обсудят устранение «раздражителей» в отношениях стран.

Рябков добавил, что перед этой встречей должны состояться консультации на уровне заместителей. По его словам, встреча пройдет в третьей стране, конкретное место согласовывается. Рябков добавил, что российская сторона передала «элементы» своего «подхода» к вопросам раздражителей в отношениях с США во время переговоров в Эр-Рияде 18 февраля, в Вашингтоне их рассматривают. К тому же стороны начали работу по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Впервые спустя три года после начала конфликта на Украине, делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде 18 февраля. Они договорились восстановить численность персонала посольств, определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине.