Рябков опроверг данные о подготовке переговоров России и США 25 февраля
Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил, что Россия и США готовятся к встрече в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, передал ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что два государства проведут второй раунд переговоров 25 февраля.
«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — сказал Рябков.
Он также сообщил, что первая встреча на втором этапе переговоров состоится на уровне департаментов, а не заместителей министров, пишут «Известия».
Накануне Рябков заявил, что в ближайшие две недели планируется российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов, где стороны обсудят устранение «раздражителей» в отношениях стран.
Рябков добавил, что перед этой встречей должны состояться консультации на уровне заместителей. По его словам, встреча пройдет в третьей стране, конкретное место согласовывается. Рябков добавил, что российская сторона передала «элементы» своего «подхода» к вопросам раздражителей в отношениях с США во время переговоров в Эр-Рияде 18 февраля, в Вашингтоне их рассматривают. К тому же стороны начали работу по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Впервые спустя три года после начала конфликта на Украине, делегации Москвы и Вашингтона встретились в Эр-Рияде 18 февраля. Они договорились восстановить численность персонала посольств, определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской