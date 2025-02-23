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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о желании защитить мир от апокалипсиса

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Военная операция на Украине

Зампредседателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что Россия начала военную операцию против Украины с целью не допустить «всемирного апокалипсиса».

«Мы не допустим всемирного апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете», — написал он в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил, что 24 февраля 2025 года будет ровно три года с начала боевых действий на Украине. По его словам, Россия инициировала военный конфликт после того, как «была окончательно пройдена точка невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом».

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Политика
Дмитрий Медведев

Ранее, в марте 2024 года, Медведев заявил, что Россия доведет военную операцию на Украине до логического конца — капитуляции неонацистов.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что военная операция завершится, когда будут достигнуты все ее цели. Объявляя о ней 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин назвал целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

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Дмитрий Медведев Военная операция на Украине неонацизм
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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