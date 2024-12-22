«Ъ» узнал об изъятии у бывшего московского полицейского банного комплекса

У экс-начальника отдела УВД СВАО изъяли несколько квартир, домов и земельных участков в Москве и Подмосковье, а также банный комплекс. Он был приговорен к 10 годам колонии за взятку в 4 млн руб.

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

По иску Генпрокуратуры у экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова, членов его семьи и связанных с ними лиц были изъяты около десятка объектов недвижимости общей стоимостью свыше 200 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Басов работал в полиции с 2001 года, последнюю должность занял в 2021-м. Год спустя его уволили из-за проступка, порочащего честь полицейского. Обвинения против Басова были выдвинуты по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере): 4 млн руб. ему передал представитель Московского центра дезинфекции. За это Басова приговорили к десяти годам лишения свободы, штрафу в 9,8 млн руб. и запретили занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на пять лет.

За 2006-2022 год семья Басова (он, его жена и его родители) получили доход в размере около 35 млн руб., подсчитали в Генпрокуратуре. За более ранний период офицер не отчитывался о доходах, до этого трудовой деятельностью не занимался.

При этом он приобрел и оформил на себя, родственников и связанных с ним лиц следующее имущество (оно и было изъято):

квартира 38,5 кв. м на ул. Студенческой, 17 в Москве;

квартира 78,6 кв. м в Одинцово;

дом 425,5 кв. м в ЖК «Новорижский» в деревне Покровское на участке 1,4 тыс. кв. м;

участок 1,3 тыс. кв. м в той же деревне, на котором планировалось возвести дом 450 кв. м;

четыре участка по 1,2 тыс. кв. м в деревне Алексеевка под Ногинском, на одном из них был построен дом 179 кв. м;

банный комплекс из трех объектов площадью более 300 кв. м под Ногинском;

автомобили Infinity FX 37, Lexus ES 350 (был продан), Lexus IS250 C, Dodge RAM и Daewoo Nexia.

паи открытых паевых инвестиционных фондов на 6 млн руб.

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