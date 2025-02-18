Над Крымом сбили три украинских беспилотника за 10 минут
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Как уточняет военное ведомство, аппараты уничтожили за десять минут — с 19:25 до 19:35 мск.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ. Так, 12 февраля над Крымом ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников.
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