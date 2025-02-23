Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши фудкорта

Фото: Peru Ministry of Defense / Reuters

В Перу шесть человек погибли и более 70 получили ранения в результате обрушения крыши фудкорта в торговом центре Real Plaza в Трухильо. Об этом сообщает El Comercio.

Одиннадцать детей находятся в критическом состоянии.

Происшествие случилось в одном из самых оживленных мест комплекса, рядом с кинотеатрами, где в тот момент находились множество посетителей, включая семьи с детьми.

Спасательные службы продолжают разбор завалов, так как под обломками могут оставаться люди. Для проведения работ задействованы гидравлические домкраты.

На месте происшествия работают полицейские и пожарные, привлечены дополнительные бригады спасателей. Очевидцы пытались самостоятельно разбирать завалы до прибытия экстренных служб.

По мнению экспертов, обрушение крыши могло произойти из-за чрезмерного скопления дождевой воды, которая превышала несущую способность конструкции. Об этом рассказал в интервью RPP инженер Луис Мигель Моран Яньес. Специалист предположил, что причиной обрушения крыши фудкорта могли стать засоренные дренажные системы торгового центра, которые должны предотвращать избыточное давление воды на крышу. По его словам, проблемы могли возникнуть из-за недостаточного технического обслуживания, для установления точной причины стоит дождаться официального заключения.

Администрация Real Plaza временно приостановила работу всех торговых центров сети. Местные власти объявили траур на 22 и 23 февраля. Прокуратура начала расследование причин происшествия.

В мексиканском городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия (штат Нуэво-Леон) в мае 2024 года сильный порыв ветра привел к обрушению сцены во время выступления кандидата в президенты Хорхе Альвареса Майнеса. В результате погибли пять человек, еще 50 получили ранения.

Майнес, выступавший на сцене, пострадал при падении декораций. Позже он сообщил в соцсети X, что был доставлен в больницу Сан-Хосе и его состояние не вызывает опасений.