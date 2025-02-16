AFP: в Мали 48 человек погибли в результате обвала на незаконной золотой шахте

В Мали 48 человек погибли в результате обрушения незаконной золотой шахты

По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения незаконно эксплуатируемой шахты по добыче золота на западе Мали, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в местной полиции.

«Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине», — отметили в полиции.

Поиски пострадавших продолжаются, сообщил AFP глава экологической организации.

По словам источников агентства, авария произошла на заброшенной шахте, которая ранее принадлежала китайской компании.

Мали — один из лидеров по добыче золота в Африке, власти пытаются контролировать нерегулируемую добычу драгоценного металла, пишет AFP.

Однако на местах добычи регулярно происходят несчастные случаи. Так, в январе 2024 года более 70 человек погибли в результате обрушения туннеля на золотом руднике на юго-западе Мали.