В Мали 48 человек погибли в результате обрушения незаконной золотой шахты
По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения незаконно эксплуатируемой шахты по добыче золота на западе Мали, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в местной полиции.
«Некоторые из жертв упали в воду. Среди них была женщина с ребенком на спине», — отметили в полиции.
Поиски пострадавших продолжаются, сообщил AFP глава экологической организации.
По словам источников агентства, авария произошла на заброшенной шахте, которая ранее принадлежала китайской компании.
Мали — один из лидеров по добыче золота в Африке, власти пытаются контролировать нерегулируемую добычу драгоценного металла, пишет AFP.
Однако на местах добычи регулярно происходят несчастные случаи. Так, в январе 2024 года более 70 человек погибли в результате обрушения туннеля на золотом руднике на юго-западе Мали.
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