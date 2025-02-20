За ночь ПВО сбила четыре дрона над Крымом и Брянской областью
За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских дрона, сообщило Минобороны.
Три сбиты над Крымом, еще один — над территорией Брянской области.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — рассказал брянский губернатор Александр Богомаз.
Поздним вечером накануне Минобороны сообщало, что за период с 22:25 до 23:10 мск над Крымом были сбиты четыре дрона. Также вечером беспилотник уничтожили над Курской областью.
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