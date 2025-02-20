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Военная операция на Украине ,  
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За ночь ПВО сбила четыре дрона над Крымом и Брянской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских дрона, сообщило Минобороны.

Три сбиты над Крымом, еще один — над территорией Брянской области.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — рассказал брянский губернатор Александр Богомаз.

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Поздним вечером накануне Минобороны сообщало, что за период с 22:25 до 23:10 мск над Крымом были сбиты четыре дрона. Также вечером беспилотник уничтожили над Курской областью.

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Теги
Крым Брянская область Военная операция на Украине беспилотники
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