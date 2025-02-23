В Оренбурге рассказали о восторге президента Ирана подаренным платком

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил в подарок пуховый платок от делегации Оренбургской области, прибывшей в Тегеран с деловым визитом. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель Законодательного собрания региона Сергей Грачев.

«Глава государства сообщил, что рад сотрудничеству с российскими регионами. Мы подарили ему легендарный пуховый платок. Пезешкиан не мог скрыть свой восторг работой наших мастериц», — рассказал Грачев.

Основной целью визита он назвал укрепление деловых связей в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного президентами России и Ирана в январе.

«Наши страны развивают сотрудничество в сфере безопасности и экономики. Для Оренбуржья важно наладить взаимодействие с иранскими коллегами, особенно в регионе Исфахан», — отметил Грачев.

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января 2025 года подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ включает 47 статей и охватывает сферы безопасности, торговли, энергетики, науки и культуры.

Соглашение предусматривает военно-техническое сотрудничество, совместные учения, обмен военными делегациями, но не содержит обязательств по военной помощи. Отдельно отмечена необходимость укрепления стабильности в Каспийском регионе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Путин назвал связи между Россией и Ираном масштабными и взаимовыгодными и подчеркнул, что смысл подписанного документа в том, чтобы вывести отношения двух стран на качественно новый уровень.

В Иране отметили, что договор не направлен на создание военного альянса. Посол страны в России Казем Джалали заявил, что соглашение рассчитано на 20 лет и не предполагает вступления Ирана в военные блоки.