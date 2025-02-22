Маск: Зеленского уволили с его должности президента Украины

Маск заявил, что Зеленского «уволили с работы»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был уволен с должности главы государства. Об этом он написал на своей странице в X.

«Зеленского уволили с работы, которую он выполняет», — говорится в посте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы, в случае если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией. Президент США утверждает, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

Он, в свою очередь, назвал слова американского коллеги дезинформацией и привел данные отчета Киевского международного института социологии, согласно которым, уровень доверия к Зеленскому составляет 57%.

Маск отреагировал на заявление украинского президента о высоком рейтинге и предложил ему провести выборы.

«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен», — написал предприниматель.