Маск заявил, что Зеленского «уволили с работы»
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был уволен с должности главы государства. Об этом он написал на своей странице в X.
«Зеленского уволили с работы, которую он выполняет», — говорится в посте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы, в случае если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией. Президент США утверждает, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Он, в свою очередь, назвал слова американского коллеги дезинформацией и привел данные отчета Киевского международного института социологии, согласно которым, уровень доверия к Зеленскому составляет 57%.
Маск отреагировал на заявление украинского президента о высоком рейтинге и предложил ему провести выборы.
«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен», — написал предприниматель.
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