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Военная операция на Украине ,  
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Маск заявил, что Зеленского «уволили с работы»

Маск: Зеленского уволили с его должности президента Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был уволен с должности главы государства. Об этом он написал на своей странице в X.

«Зеленского уволили с работы, которую он выполняет», — говорится в посте.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы, в случае если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией. Президент США утверждает, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

Он, в свою очередь, назвал слова американского коллеги дезинформацией и привел данные отчета Киевского международного института социологии, согласно которым, уровень доверия к Зеленскому составляет 57%.

Маск отреагировал на заявление украинского президента о высоком рейтинге и предложил ему провести выборы.

«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен», — написал предприниматель.

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Илон Маск Владимир Зеленский увольнение президент
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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