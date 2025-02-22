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Военная операция на Украине ,  
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Маск заявил, что Зеленскому «не стоило убивать» американского блогера

Сюжет
Военная операция на Украине
Гонсало Лира
Гонсало Лира (Фото: Diego Allende)

Предприниматель Илон Маск заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «не стоило убивать» американского журналиста и блогера Гонсало Лира, который умер в СИЗО украинского Харькова. Об этом он написал на своей странице в X.

«Зеленский не должен был убивать американского журналиста. Он даже не понимал, почему это плохо», — говорится в посте.

Так он ответил на публикацию одного из пользователей соцсети о подкасте журналиста Такера Карлсона и канадского юриста, адвоката по правам человека Боба Амстердама. В беседе, как говорится в посте, они, в частности, обсудили Зеленского, украинские тюрьмы и политику в стране относительно СМИ.

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского блогера Лиры
Политика
Илон Маск

Лира умер в Харькове в середине января 2024 года, ему было 55 лет. Его поместили в СИЗО в мае 2023 года по обвинению в поддержке России и критике Зеленского. В изоляторе Лира, по его словам, столкнулся с избиениями, пытками и вымогательствами со стороны Службы безопасности Украины.

После очередного пакета помощи США Киеву в декабре 2023 года Маск возмутился и потребовал от Зеленского объяснений, почему американский гражданин находится под стражей на Украине.

В январе 2024 года, все еще будучи под стражей, Лира пожаловался на двустороннюю пневмонию (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека. Он сообщил об этом в записке, переданной журналистам. По его словам, руководство тюрьмы заболевание игнорировали.

По словам отца блогера, Лира умер в больнице, поскольку ему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали не сразу. После этого Маск назвал беспределом смерть американского блогера, а 29 февраля обвинил Зеленского в убийстве Лиры.

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Илон Маск Владимир Зеленский США журналист
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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