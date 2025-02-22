Кабмин Украины с 24 февраля начнет работу над подписанием сделки по минералам

Стефанчук сказал, когда кабмин Украины начнет переговоры о минералах

Фото: Thomas Peter / Reuters

Правительство Украины в понедельник, 24 февраля, начнет работу по подписанию соглашения с США о полезных ископаемых, заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью японскому телевидению NHK.

Помимо сделки по минералам стороны обсудят также гарантии безопасности для Украины. По словам спикера, Киев намерен как можно скорее провести саммит с США.

Отвечая на замечания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, Стефанчук сослался на законодательство страны о военном положении. Он также сказал, что для окончания боевых действий, Россия должна покинуть территорию Украины, вернуть земли, предстать перед судом и выплатить репарации всем, кто пострадал во время военной операции.

Соглашение о полезных ископаемых подпишут глава МИДа Андрей Сибига и госсекретарь Марко Рубио, заявил ранее депутат Рады Алексей Гончаренко. Газета The Wall Street Journal накануне писала, что соглашение стороны могут подписать 22 февраля. В рамках сделки США получат доступ к полезным ископаемым на территории Украины, а Киеву обещают предоставить гарантии безопасности при мирных переговорах.

За неделю до этого президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но подтвердил стремление продолжать обсуждение сделки.

Днем ранее Axios написал, что США передали Украине «улучшенный» проект сделки в соответствии с украинским законодательством и призвали Зеленского подписать его, чтобы «избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить президенту США обосновать дальнейшую поддержку Украины».